Fim de semana será de chuva e frio em SG e Niterói

Devido à passagem de uma frente fria, o tempo ficará instável nos próximos dias, nas cidades de São Gonçalo e Niterói. Nesta sexta-feira (16), o tempo é de sol com muitas nuvens, com máxima de 27ºC e mínima de 22ºC. No fim da tarde, a previsão é de pancadas de chuva, fraca a moderada, de forma isolada.

Para o fim de semana, o clima no sábado (17) terá máxima de 22ºC e mínima de 19°C. Haverá predomínio de céu encoberto e grande possibilidade de chuva. Os ventos estarão moderados, podendo ter rajadas fortes.

➣ São Gonçalo inaugura seu novo Centro de Imagens e Especialidades

Já no domingo (18), as temperaturas também devem estar com máxima de 22ºC. Já a mínima, poderá chegar aos 17ºC. O dia será de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ficará nublado e pode chuviscar. Os ventos estarão moderados com ocasionais rajadas fortes.

Leia Mais



➣ Programa Mudar de Vida forma mais 50 pessoas em cursos de capacitação profissional

➣ Prefeitura de São Gonçalo promove Cidadania Itinerante em Nova Cidade

No início da próxima semana, a segunda-feira (19) chega com sol, muitas nuvens e pancadas e de chuva à tarde. À noite as nuvens permanecerão, mas sem chance de chuva. A máxima será de 23ºC e mínima de 16ºC.

Na terça-feira (20), a chuva dará uma trégua e o dia será de sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 24ºC e mínima de 15ºC.