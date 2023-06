Whatsapp e Instagram ficam instáveis nesta quinta-feira

Internautas que usavam as redes sociais da companhia Meta enfrentaram dificuldades durante a tarde desta sexta-feira (16/06). Os aplicativos do WhatsApp e do Instagram registraram instabilidades a partir das 15h55. Em alguns dispositivos, o Facebook também apresentou falhas.

No caso do WhatsApp, os problemas atingiram principalmente quem tentava usar a versão Web do aplicativo de conversas. No celular, alguns usuários também relataram dificuldades, sobretudo com o envio de áudios e arquivos de mídia. Segundo o site DownDetector, onde são registradas as condições de portais da web, o número de notificações a respeito do aplicativo subiu de 4, às 15h34, para um pico de 7.702 às 16h04.

Já no Instagram, os problemas afetaram principalmente a publicação de stories. No caso da rede social, as notificações de instabilidade foram de 21 para 1.684 em cerca de 30 minutos, com pico também às 16h04. O Facebook foi o menos afetado, mas também chegou a dar 'dor de cabeça' para alguns internautas. Seu índice de notificações por falhas foi de 3 para 626 no mesmo intervalo de tempo.



Até o momento da publicação dessa matéria, não havia detalhes a respeito do que causou o problema nos serviços.