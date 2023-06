Mulher Abacaxi ganha posto de rainha e terá jornada dupla na Sapucaí

Depois de desfilar com os seios de fora na Acadêmicos de Niterói, Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, foi uma das personalidades mais comentadas deste carnaval. No próximo ano, ela será musa da Em Cima da Hora e agora foi anunciada como rainha da União de Maricá, ambas na Série Ouro.

"Se antes na Acadêmicos de Niterói, eu estava no quintal de casa (risos), agora estou dentro de casa. No município que tenho casa há 30 anos e que eu amo de paixão", comenta ela, que mora em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

A influenciadora fala sobre a jornada dupla na folia e admite que entrou na folia para ter destaque na mídia. "Entrei no carnaval para aparecer, mas me apaixonei. Poucas pessoas admitem isso, mas sempre fui verdadeira. Eu me questionava o faz tanta gente perder vários dias do ano por menos de uma hora de desfile. Quando fui musa da Inocentes de Belford Roxo, em 2017 ( minha estreia), eu entendi. É algo inexplicável. Um momento único. Agora quero fazer jornada dupla e quem sabe tripla", destaca.

O convite para desfilar na Unidos de Maricá surgiu através de Cabral, diretor de alas, que apresentou Marcela ao presidente, Tadeuzinho, e ao vice, Renato Ramos.

"Agradeço muito ao Cabral por ter me levado para Unidos de Maricá e ao presidente Tadeuzinho Só tenho gratidão pela União de Marica por ter me convidado. Estou muito feliz com a minha nova escola", finaliza.