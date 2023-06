'Arca Animal': projeto busca doações para sobreviver em Saquarema

O projeto Arca Animal, que atua desde 2012 em Saquarema, nasceu de um amor antigo. A dona e criadora do abrigo, Patrícia da Silva Nunes, de 52 anos, é professora, colunista do jornal Folha do Leste e ativista da causa animal desde muito nova, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas. No momento, o abrigo de Patrícia corre o risco de sofrer despejo, e 40 animais podem ser prejudicados.

“Eles são minha vida.” É com essas palavras que Patrícia descreve o amor que tem pelos animais desde sua infância, quando já fazia resgates nas ruas e em passeios de escola. Ela diz que sempre teve uma conexão com os bichinhos, principalmente com cachorros, mas a decisão de tornar esse amor em missão de vida, veio há 11 anos, quando o projeto foi criado.

Segundo Patrícia, o Arca Animal aconteceu de forma natural, quando ela percebeu que precisava de um registro para seguir resgatando os animais. “Você vai vendo a necessidade de se legalizar para caso precise de um suporte, porque a tutela dos animais de rua é lei, é responsabilidade do Estado. Então os protetores de animais fazem o trabalho do Estado, na segurança pública e na saúde, porque muitos animais têm zoonoses que passam para o ser humano, e o protetor de animais vai lá e cuida por amor", disse a ativista.“ A ajuda que nós recebemos é da sociedade e de pessoas que têm o mesmo sentimento que nós pelos bichinhos. Só que cada dia aumenta mais o número de maus tratos e a cada dia a gente fica mais sem ajuda, então imagina ter que manter um número enorme de animais, precisando de alimento. A maior dificuldade é essa, sempre foi ração e o aluguel do espaço do abrigo”, contou.

O projeto Arca Animal existe desde 2012 | Foto: Divulgação

Ainda que o dia a dia não seja fácil, Patrícia persiste: “A gente enfrenta muitos leões por dia para poder conseguir mantê-los”. A ativista revelou que às vezes tira dinheiro do seu próprio bolso para manter o projeto, “É uma comida que a gente deixa de comer em casa, uma luz que a gente deixa de pagar… Mas se a gente tira da rua e cuida, é pra cuidar com dignidade.”. Outra solução que ela encontra além das doações, são rifas e brechós, que também ajudam nos custos.

Nos últimos 10 anos, Patrícia já salvou mais de 1.500 animais em condições precárias de vida, machucados, maltratados, abandonados, mas recebidos por ela com muito carinho e cuidado.

Esse é o Zequinha, um dos animais disponíveis para adoção | Foto: Divulgação

Atualmente, a ONG conta com um abrigo, em Saquarema, com 40 animais. Outros 12 moram com Patrícia em Maricá, pois são animais que têm um apego muito grande nela e em sua família. O maior problema que a Arca Animal enfrenta é o atraso de aluguéis, que já chega em R$3.300,00, e por isso, corre o risco de ser despejada, deixando esses 40 bichinhos, que esperam por uma família, em situação de desamparo novamente.



Muitos dos animais estão disponíveis para adoção, e esperam sua chance de construir uma nova história de cuidado e muito amor! Adote!

Para acompanhar o projeto, siga @projetoarcaanimalsaquarema no Instagram.



Para ajudar a Patrícia e a Arca Animal, os dados bancários são:

Instituto Segunda Chance

Pix: CNPJ 48.676.020/0001-03

Banco do Brasil

Ag. 2673-5

Conta corrente: 48.674-4

