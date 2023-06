Shopping promove feira de adoção Pet em SG neste fim de semana

A Feira de Adoção Pet é uma realização do projeto 'Leve um Anjo pra casa', em conjunto com o Partage São Gonçalo - Foto: Divulgação

Mais uma Feira de Adoção Pet será realizada em São Gonçalo, dessa vez, no Jardim do Partage Shopping. A campanha acontece no próximo domingo (18), de 11h às 16h.

Na feira, cerca de 100 animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis para adoção. Todos eles são provenientes de resgates feitos por protetores independentes.

Para realizar a adoção, é necessário ser maior de 18 anos e levar identidade, CPF e comprovante de residência, além de responder a um questionário e assinar um termo de adoção.

A Feira de Adoção Pet é uma realização do projeto 'Leve um Anjo pra casa', em conjunto com o Partage São Gonçalo.

Também em parceria com o veterinário Dr. Rhamon Nunes, quem adotar um animal durante o evento, irá receber um desconto nas vacinas e na consulta.