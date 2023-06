São Gonçalo recebe Feira de Adoção de Animais neste sábado

A Praça dos Ex-Combatentes, em São Gonçalo, é palco de uma Feira de Adoção de Animais neste sábado (17). O objetivo do evento é garantir que cerca de 25 animais, entre cães e gatos, adultos e filhotes, deixem a praça com uma nova família. A feira acontece das 9h às 15h.

Para atrair todos os públicos, a feira terá um bazar de roupas femininas e masculinas, sapatos e bijuterias, com toda a renda revertida para a compra de ração de animais carentes. Além disso, as famílias que forem com seus pets poderão levá-los gratuitamente para cortar as unhas e limpar as orelhas com profissionais da veterinária, quando receberão cupons de desconto e realizarão sorteios e brindes.

O evento tem sido divulgado nas redes sociais e através de panfletos, carro de som e uma faixa no local. Não há expectativa de público nem meta financeira, mas a organização espera receber o máximo de pessoas possíveis para que todos os animais sejam adotados.

Serviço

Feira de Adoção de Animais de São Gonçalo

Data: 17 de junho (sábado)

Horário: 9h às 15h

Local: Praça dos Ex-Combatentes (em frente à faculdade Uerj)