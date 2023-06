Lipe Ribeiro anuncia a chegada de Dom, seu primeiro filho

O influenciador e empresário Lipe Ribeiro, também conhecido por suas participações em realitys shows como 'A Fazenda' e 'De férias com o ex', anunciou a chegada de Dom, seu primeiro filho com a namorada Andressa Castorino. O pequeno nasceu nesta quinta-feira (15).

Em uma publicação no Instagram, onde mostra a mão do primogênito, Lipe afirmou que "foi tudo mais que perfeito".

“Ele veio mega saudável e já tá aqui com a gente! Acabamos de sair da sala de parto, choramos horrores”, contou Lipe em um story feito dentro do quarto do hospital.

Em uma foto onde mostra a mão do bebê, o influenciador comemorou: “Entendi o real sentindo da vida nas últimas horas. Bem-vindo, meu moleque, nosso Dom”.

O influenciador comemorou a chegada de seu primeiro filho com Andressa Castorino | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O casal anunciou a gravidez em novembro do ano passado, logo após assumirem o relacionamento publicamente.