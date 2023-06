Luiz Schiavon, fundador do RPM, lutava há 4 anos contra doença

Luiz Schiavon, tecladista e fundador da banda RPM, morreu na madrugada desta quinta-feira (15) aos 64 anos. Ele lutava há quatro anos contra uma doença autoimune, segundo comunicado divulgado pela família.

“É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos, mas, infelizmente, ele teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu. Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. Portanto, a família decidiu que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos e pede, encarecidamente, que os fãs e a imprensa compreendam e respeitem essa decisão. Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações. Despeçam-se, ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho, o mesmo carinho que ele sempre teve com todos aqueles que conviveram com ele”, afirma o comunicado.

Schiavon foi um dos fundadores do RPM, que lançou seu disco de estreia, “Revoluções Por Minuto”, em 1985. O álbum, de grande sucesso, contava com hits como “Olhar 43”, “Rádio Pirata”, “Louras Geladas” e “Revoluções Por Minuto”. O grupo saiu em turnê na sequência e registrou a performance ao vivo em outro álbum de sucesso, “Rádio Pirata Ao Vivo”, de 1986.

O tecladista começou a estudar música aos sete anos de idade, em uma formação que durou 14 anos. Com o vocalista Paulo Ricardo, ele fez as primeiras composições da banda que se tornaria o RPM em 1985. Após a gravação de um compacto, fizeram um show de estreia no Teatro Bandeirantes, em São Paulo. A divulgação permitiu que a banda conseguisse vender 300 mil cópias com o primeiro LP [long play].

Além do tecladista, o RPM contava, em sua formação da época, com Paulo Ricardo (baixo e vocais), Fernando Deluqui (guitarras) e Paulo Pagni (bateria), que morreu em 2019, vítima de fibrose pulmonar.

Entre idas e vindas com o RPM, Schiavon também participou como integrante da banda do Domingão do Faustão, nos anos 2000.