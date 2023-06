São Gonçalo inicia construção de mais duas creches

A Prefeitura de São Gonçalo iniciou, através da Secretaria Municipal de Educação, nesta semana, a construção de duas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) para atender a população nos bairros Almerinda e Bom Retiro. A iniciativa veio do entendimento de que a demanda por vagas nesta faixa etária é crescente. Com esta construção, São Gonçalo terá, para o próximo ano letivo, mais 200 vagas, aumentando para 80 o número de unidades que atendem a Educação Infantil.

As novas creches contam com oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos de 0 a 5 anos e 11 meses. É importante lembrar que, recentemente, a construção da UMEI Professora Silviane Moraes de Oliveira Martins, em Marambaia, foi concluída e a unidade já iniciou as aulas.

“Entendemos a demanda por unidades que atendem a Educação Infantil e, por isso, estamos ampliando nossa rede para melhor receber os alunos. Este ano, com um trabalho de reestruturação, conseguimos abrir mais vagas, no período de pré-matrícula, para as turmas que temos maior demanda e estamos construindo outras unidades escolares em locais estratégicos do município, aumentando a oferta de vagas para os próximos anos letivos”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Oferta de vagas - A Secretaria, entendendo a grande procura por vagas em escolas municipais, abriu, na pré-matrícula para o ano letivo de 2023, mais 68 novas turmas, totalizando 1700 vagas a mais do que no ano passado, que contemplam Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II. Com a construção de mais três creches, nos bairros Marambaia, Almerinda e Bom Retiro, o município vai oferecer, no próximo ano letivo, aproximadamente 300 vagas a mais para a Educação Infantil.