Prefeitura de Saquarema oferece curso de meliponicultura

. A capacitação, realizada em parceria com o SENAR-RJ, é gratuita, com vagas limitadas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará nos próximos dias 26, 27 e 28 de junho, um curso voltado à Meliponicultura com abelhas sem ferrão. A capacitação, realizada em parceria com o SENAR-RJ, é gratuita, com vagas limitadas e ocorrerá na sede da secretaria, na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa.

A meliponicultura tem como principal objetivo a produção de mel, própolis, pólen, resinas. Também, na produção e multiplicação de colmeias. Tanto para venda de enxames, melhora na polinização das plantas, para a preservação das espécies e conservação da biodiversidade. É uma atividade muito antiga, praticada pelos antigos povos indígenas que habitavam a América Latina, principalmente em países como Brasil e México. Eles utilizavam seu mel que tem propriedades medicinais para curar diversos problemas de saúde, como resfriados e principalmente catarata.

“A meliponicultura é muito mais antiga do que pensamos. Ela tem uma participação muito importante no desenvolvimento econômico, social e ambiental nas regiões onde é desenvolvida. É uma atividade fácil de ser desenvolvida pelo fato de não ser necessário cuidados intensivos e também por não necessitar um grande investimento na construção de um meliponário, que pode ser construído tanto em áreas rurais como também em áreas urbanas. Mas, sempre, de preferência perto de locais onde hajam floradas e água”, afirmou o Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Wellington Magalhães de Matos.

As inscrições para o curso serão realizadas na sede da Secretaria de Agricultura, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 15:30. O curso conta com o apoio e participação do Sindicato Rural de Araruama, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RJ).