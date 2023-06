SG abre 200 vagas para cursos profissionalizantes

SErão oportunidades para gonçalenses com idade acima de 16 anos - Foto: Divulgação/Prefeitura de SG

SErão oportunidades para gonçalenses com idade acima de 16 anos - Foto: Divulgação/Prefeitura de SG

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Coordenadoria da Juventude, vai oferecer mais de 200 vagas para cursos profissionalizantes através do projeto “Formando Sonhos”. Serão oportunidades para todo gonçalense acima de 16 anos. As inscrições serão realizadas nesta sexta-feira (16) e sábado (17), das 9h às 17h.

São oportunidades para formação de barbeiro, manicure e cabelereiro, com turmas pela manhã, tarde e noite. Ao todo, serão ofertadas 75 vagas para curso. A previsão é que as aulas comecem no dia 26 de junho.

As inscrições devem ser feitas na Rua Coronel Serrado, 71, no bairro Zé Garoto, onde também será realizada a capacitação. É preciso levar a xerox do documento de identidade e comprovante de residência.

Serviço:

Inscrições para o projeto “Formando Sonhos”, na sexta (16) e no sábado (17), das 9h às 17h, na Rua Coronel Serrado, 71, no Zé Garoto.