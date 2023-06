Jojo Toddynho troca ‘farpas’ com ex de namorado atual

Jojo Toddynho se envolve em polêmica com ex de seu namorado - Foto: Reprodução / Redes sociais

Jojo Toddynho está envolvida em mais uma discussão na internet, desta vez, o alvo de suas ‘diretas’ publicadas é a ex de seu namorado atual, Kaila Oliveira. A gerente de clínica odontológica que teve um relacionamento com Renato Santiago, atual da ex-fazenda, postou nas redes sociais que recebeu uma notificação extrajudicial impedindo de pronunciar o nome da cantora.

A polêmica iniciou quando Kaila surgiu nas redes sociais falando que o ex é um pai ausente para a filha que os dois têm juntos. Revoltada, Jojo mandou uma mensagem para Kaila chamando ela de ‘’biscoiteira’’ em tom de ameaça e enviou uma notificação extrajudicial para que a ex de seu namorado não cite mais seu nome.

‘’[Ela disse] ‘Vou fechar uma parceria com o seu trabalho e vou te ver muito’, em tom de ameaça para eu ficar calada? Passando pano pra bofé, já passei muito lá no começo." se pronunciou.

Kaila desabafou durante uma sequência de stories Reprodução

Autor: Reprodução

Kaila não ficou por baixo e afirmou nunca ter mencionado o nome de Jojo, já que sua reclamação é com o ex namorado.

"E o bom samaritano, manda a namorada me mandar mensagem. Não falei nada dela. Pelo contrário, nunca nem toquei no nome da criatura. Meu negócio é com ele. Como eu disse para ela: eu fiz filho com ele" segundo a gerente, o advogado também foi acionado para seguir com os cuidados jurídicos.

"Eu não falei nada com o nome de ninguém. Fiz um comentário sobre a situação e falei: aproveita que está viajando e venha visitar sua filha que você não vê. E as pessoas interpretam como querem e vieram falar comigo. E eu me senti no meu direito de procurar ajuda com o meu advogado. Então, a gente resolve na Justiça ", continuou.

Kaila e Renato ficaram juntos por sete meses, quando engravidou e após o nascimento da filha, a ex-namorada percebeu o afastamento do atual de Jojo. Segundo ela, o pai da criança estaria sem ter contato com a filha há pelo menos um ano, e ajudava com cerca de R$ 150,00, mas não tinha um valor fixo de contribuição.

"Eu vou lutar pelo direito da minha filha até o fim. Não tem ninguém com 26,6 milhões de seguidores que vai me calar. Vim aqui no meu privado me mandar áudio querendo me botar pra baixo", reclamou Kaila em uma sequência de stories postados.

Kaila fala sobre abandono parental Reprodução

Autor: Reprodução

Funkeira rebateu

Em um comentário no Instagram, Jojo rebateu as falas de Kaila chamando a jovem de ‘’mentirosa’’ e ‘’biscoiteira’’.

"Ex ?! Essa aí nunca foi ex. A menina já tem 3 anos, e ele sempre pagou tudo, e ela nunca colocou na Justiça. Ela está fazendo essa graça toda aí para querer aparecer, sim, porque ele é trabalhador e assalariado. Ela está achando que ele está comigo ele virou rico?! Biscoiteira, mentirosa, usando a filha pra ganhar like, já fez o inferno na vida do garoto, só que agora ele tem mulher, acabou a palhaçada dela de querer gritar e etc... quer resolver as coisas resolva do jeito certo, até pq ele não fez filho com ela na internet, quem conhece Renato assim como eu a anos sabe do caráter dele e integridade, é que ele é um pai maravilhoso, tanto que ele é mãe do menino são super amigos e ela odeia essa aí, quem não conhece que compre... Não venham defender o que vocês não sabem e nem conhece..."

A funkeira ainda colocou mais lenha na fogueira, alegando que sugeriu que o namorado fizesse um teste de DNA para confirmar a paternidade.

"E já falei pra ele parar de ser bobo e fazer o que tem que fazer, além da pensão que será determinada pelo juizo, ele vai entrar com um pedido de DNA pq ele sempre teve dúvidas se a menina era filha dele, e por isso ela não colocou na justiça, eu conversei com ela de boa e falei pra ela que se eu fosse mãe resguardaria minha filha e resolveria da forma que tem ser, agora se você quer like usando a menina, reza pra ela realmente ser filha pq vai ficar muito feio pra você biscoteira".

Resposta de Jojo em uma publicação no Instagram | Foto: Reprodução

Nos stories, Kaila disse deixar o caso sob disposição da Justiça.

Em live no Instagram nesta quarta-feira (14), Jojo disse se pronunciar pela 'primeira' e última vez.

''Ah as pessoas dizem 'A Jojo não tem que se meter' sabe por que eu me meti? A pessoa está comigo, o que respingar nela, respinga em mim. Porque ela (Kaila) não quer resolver com ele, ela quer usar da internet para respingar em mim.'' comentou durante a transmissão.

Na última segunda (12) Jojo foi vista pela primeira vez em público com o namorado. Renato Santiago é caminhoneiro e discreto, possui um perfil privado nas redes sociais. O casal se relaciona há cinco meses.