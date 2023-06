Stênio Garcia rebate críticas sobre harmonização facial

Stênio Garcia, renomado ator de 91 anos, causou um rebuliço nas redes sociais nesta terça-feira (13), ao revelar sua recente harmonização facial. Diante das críticas do público em relação ao resultado do procedimento, o veterano não hesitou em rebatê-las. Durante uma entrevista ao jornal O Globo, Stênio afirmou que a intervenção não teve o objetivo de buscar uma aparência mais bonita, mas sim de retornar ao mercado de trabalho.

O ator explicou que decidiu realizar a harmonização facial devido ao excesso de exercícios físicos, que acabaram deixando sua pele flácida. "Estava com a pele caída por conta dos exercícios físicos. Acham que fiz isso para ficar bonito? Fiz para voltar ao mercado. E as críticas? Não me importo", declarou com veemência. Stênio, conhecido por sua franqueza, não se deixou abalar pelos comentários negativos e deixou claro que não pretende se aposentar tão cedo.

O ator, cujo último trabalho na televisão foi em 2021 na série "Filhas de Eva", revelou que sente saudades da TV e deseja continuar atuando. "A vontade de voltar à televisão sempre existe. Não quero me aposentar", afirmou. Essa motivação para permanecer em cena o levou a buscar a harmonização facial, buscando uma aparência rejuvenescida e revitalizada.



O procedimento, realizado há dez dias, incluiu diversas intervenções no rosto do ator, como preenchimento de malar, boca, mandíbula e até mesmo sobrancelhas. Além disso, ele optou pela aplicação de botox, a eliminação da papada e o estímulo do colágeno facial. Embora o ator já esteja sentindo uma elevação em sua autoestima, ele ressaltou que o resultado final só poderá ser observado daqui a algumas semanas, quando o inchaço diminuir.

"Estou me sentindo 15 anos mais jovem, mas isso não é definitivo. A cada dois anos, é necessário refazer os procedimentos. No entanto, essa transformação já trouxe mais qualidade de vida e trabalho para mim. Quem mais vai se beneficiar disso tudo é minha esposa", brincou Stênio, que é casado há 25 anos com a também atriz Mari Saade.