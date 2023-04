Prefeito 'Peixe 'recebe' R$5 milhões para gastar com festa em Rio Bonito

Investigado pelo Ministério Público (MP) por possíveis irregularidades ao gastar cerca de R$ 2,5 milhões no pagamento de cachês a artistas que se apresentaram na Festa da Bananada, em outubro do ano passado, o prefeito de Rio Bonito Leandro Peixe (Republicanos) prepara uma nova 'surpresa' para o moradores da cidade. Dessa vez ele anuncia que vai gastar o dobro, ou seja, R$5 milhões, para promover a festa de aniversário de 176 anos de emancipação politico-administrativa do município, que acontece na semana do dia 7 de maio.

Os valores

A Prefeitura Municipal de Rio Bonito se antecipou e já separou em seu orçamento a quantia de R$ 5 milhões para a realização da festa de aniversário da cidade, que completa 176 anos de emancipação político-administrativa no dia 7 de maio. No entanto, até agora, faltando menos de 15 dias para as comemorações, 'Peixe' não divulgou de que forma o dinheiro será gasto, nem quais serão os artistas que se apresentarão.

No dia 15 de fevereiro, a Câmara Municipal de Rio Bonito autorizou Leandro Peixe, através da lei número 2522, a abrir créditos adicionais suplementares de R$5 milhões para atender as despesas com a realização da festa de aniversário da cidade, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e da Secretaria de Educação. No quadro de detalhamento publicado no Diário Oficial da cidade, 'Peixe' especifica que os recursos serão provenientes de anulação parcial de saldo orçamentário e serão utilizados na promoção e divulgação de eventos de serviços públicos.

Procurados pela reportagem de O SÃO GONÇALO, nem a Prefeitura de Rio Bonito, nem o Ministério Público se pronunciaram até a publicação dessa matéria.

Como denunciado por O SÃO GONÇALO no ano passado, a cidade virou alvo de um inquérito do MP que investigava denúncias de irregularidades nos gastos de cerca de 2,5 milhões de reais na realização da Festa da Bananada, que aconteceu na semana do dia 12 ao dia 15 de outubro. Só o valor oferecido em cachê aos artistas convidados, segundo a denúncia, ultrapassava o orçamento anual da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), que organizou a festa.