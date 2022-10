População de Rio Bonito vê caos na Saúde e reprova cachês milionários para artistas

Festa aconteceu no Parque de Exposições, na Via Lagos - Foto: Divulgação

Festa aconteceu no Parque de Exposições, na Via Lagos - Foto: Divulgação

Enquanto o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) investiga se houve alguma irregularidade ou desvio de finalidade nos gastos de cerca R$ 2,5 milhões da Prefeitura de Rio Bonito na organização e pagamento de cachês para artistas na 1ª Festa da Bananada, a população da cidade de 60 mil habitantes, na Região Metropolitana já se manifestou, demonstrando insatisfação com a forma de como o prefeito Leandro Peixe (Republicanos) vem deixando de investir recursos em saúde e outras áreas prioritárias.

De acordo com as denúncias investigadas pelo Ministério Público, o prefeito Leandro Peixe teria contratado artistas de renome nacional, como Bruno e Marrone, Thiaguinho, Xande de Pilares e Felipe Araújo, pagando um cachê milionário de R$1,2 milhão. O restante dos recursos, cerca de R$1,37 milhão teria sido usado para custear a estrutura da festa, que aconteceu entre os dias 12 e 15 de outubro, no Parque de Exposições de Rio Bonito. O MP apura, entre outras coisas, a justificativa do prefeito para pagar valores de cachês que ultrapassam todo o orçamento anual de 2022, previsto para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Para moradores de Rio Bonito ouvidos pela reportagem de O SÃO GONÇALO, o dinheiro que parece estar sobrando para a contratação de artistas, deveria ser direcionado para obras e melhorias em outras áreas que necessitam de investimentos. “Em vez de fazer festa e asfaltar lugar que não precisa, devia era investir na Saúde. A Saúde e a Segurança aqui caíram no esquecimento”, aponta a aposentada Lenilce Morais, de 70 anos, Assim como alguns outros moradores, a aposentada não sabia que o caso está sendo investigado pelo MP.

Prefeito Leandro Peixe 'cai na rede' do MP por 'farra dos cachês' em Rio Bonito



“Esse tipo de coisa não pode acontecer. Tem que gerar é emprego, que não tem aqui na cidade. Melhorar os serviços nos hospitais. Não gastar com festas. Isso, para mim, é um gasto totalmente desnecessário”, opina o encarregado de fazenda Mikson Guimarães, natural de Silva Jardim que mora em Rio Bonito.

O problema, parecem concordar os rio-bonitenses, é que a gestão municipal não tem ‘falado de doença’, ou cuidado da saúde, como deveria. Um morador que preferiu não se identificar fala que não dá para ignorar os problemas pelos quais as unidades de saúde do município passam. “Precisa melhorar os hospitais. Minha mãe faleceu por negligência no atendimento do [hospital] municipal daqui”, denunciou.

Patrícia e Marcela Pereira, moradoras de Rio Bonito, contam que saúde no município não tem correspondido à necessidade dos cidadãos | Foto: Layla Mussi

“Você não acha um psicólogo, você não acha um neuro. Estou esperando para marcar para meus filhos há quase dois anos. Fui levá-los para vacinar e não tinha vacina. Os postos de saúde sem água. A saúde tá uma porcaria e esse prefeito só sabe fazer festa e encher o bolso dele”, se indigna Marcela Pereira, de 34 anos, que mora no município desde a infância.

Marcela e sua mãe, Patrícia Pereira, de 54 anos, acreditam que é importante que a população se posicione e que cobrem as investigações da forma que esses valores foram gastos pela prefeitura, já que, afinal, é a serviço deles que o órgão deve trabalhar. “Ele [o prefeito] não trabalha de graça não. A gente paga os impostos pra que ele trabalhe pra gente”, reforça Patrícia.

Comerciante Walter Porto pensa que gasto foi exagerado, "mas tem que ter um lazer" | Foto: Layla Mussi

Outros, porém, não vêem tanta gravidade no caso. O comerciante Walter Porto, de 66 anos, não foi à Festa da Bananada, mas acredita que eventos como esse são importantes, apesar dos gastos. “Não tem que gastar desse jeito, mas tem que ter um lazer. A gente não pode ficar só falando de doença, é bom ter de vez em quando um evento desses”, afirma.

O SÃO GONÇALO procurou a Prefeitura de Rio Bonito para esclarecer a sua versão dos fatos, que emitiu a seguinte nota, através de sua assessoria de comunicação: "Todos os valores investidos na primeira Expo Agro - Festa da Bananada de Rio Bonito estão disponíveis no site da Prefeitura, por meio do Portal da Transparência. Informamos ainda que, cópias de documentos referentes ao processo serão entregues ao Ministério Público, conforme solicitação e respeitando o prazo legal estabelecido pelo órgão ministerial. Dado o retorno processual, emitiremos uma nota de esclarecimento repudiando todas as informações inverídicas e enviesadas publicadas por veículos locais de comunicação", finaliza a nota. Não foi informado se os documentos solicitados pelo MPRJ já foram entregues.

O presidente da Câmara dos Vereadores do município, Eduardo Ferreira Soares (Solidariedade), disse que os vereadores irão aguardar o posicionamento oficial do Executivo a respeito dos questionamentos para comentar o caso. O prazo para que a Prefeitura responda ao MP se encerra no dia 18 de novembro.

Ministério Público investiga o caso

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) está investigando denúncias de irregularidades na contratações de artistas e gastos com infraestrutura no valor de cerca de R$ 2,5 milhões realizadas pelo prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe (Republicanos) para a 1ª Festa da Bananada da cidade, que aconteceu entre os dias 12 e 15 de outubro, no Parque de Exposição do município. Para animar os quatro dias do evento, Peixe pagou aproximadamente R$ 1,2 milhão em cachês para a contratação de Bruno e Marrone, Thiaguinho, Xande de Pilares e Felipe Araújo. Para montar a estrutura do evento, o prefeito teria gasto mais R$ 1,37 milhão.

1ª Festa da Bananada recebeu shows de grandes artistas da cena nacional | Foto: Divulgação

"A 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí instaurou, na última terça-feira (18/10), um procedimento preparatório de inquérito civil para apurar a legalidade e a economicidade das contratações públicas referentes ao evento Festa da Bananada, promovido pelo Município de Rio Bonito, nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2022, no Parque de Exposição do Município de Rio Bonito. Em diligências, foi oficiado ao Município de Rio Bonito, requisitando documentação e informações, com prazo de 30 dias para resposta”, informa a nota enviada a O SÃO GONÇALO pelo Ministério Público.