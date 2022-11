Prazo para Prefeitura de Rio Bonito responder MPRJ sobre gastos com festa termina hoje (18)

O prazo dado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para que a Prefeitura Municipal de Rio Bonito entregue a documentação solicitada e responda aos questionamentos feitos pelo órgão a respeito dos gastos com a 1ª Festa da Bananada, naquele muicípio, na Região Metropolitana do Rio, termina nesta sexta-feira (18).

A Prefeitura da cidade é alvo de um inquérito do MP que investiga denúncias de irregularidades nos gastos de cerca de 2,5 milhões de reais na realização do evento, que aconteceu na semana do dia 12 ao dia 15 de outubro. Só o valor oferecido em cachê aos artistas convidados, segundo a denúncia, ultrapassa o orçamento anual da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), que organizou a festa.

O procedimento para apurar as acusações foi instaurado no dia 18 de outubro, com prazo de 30 dias para resposta e apresentação de documentos e informações.

Diante da ausência de resposta por parte da Prefeitura, os ofícios foram reiterados nesta sexta-feira (18), em forma de requisição, com prazo de cinco dias para atendimento, segundo nota encaminhada pelo Ministério Público.



Procurada pelo OSG, a Prefeitura de Rio Bonito informou que encaminhará, na próxima segunda-feira (21), as informações sobre os gastos no evento, o que segundo o órgão, comprovará que todos os processos adotados, no tocante a parte administrativa e financeira, foram consolidados dentro da legalidade e normas estabelecidas ao poder público para esse tipo de atividade.

"Todos os valores investidos na primeira Expo Agro - Festa da Bananada de Rio Bonito estão disponíveis no site da Prefeitura, por meio do Portal da Transparência. Informamos ainda que, cópias de documentos referentes ao processo serão entregues ao Ministério Público, conforme solicitação e respeitando o prazo legal estabelecido pelo órgão ministerial", diz a nota oficial emitida pela assessoria da Prefeitura.