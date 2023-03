Família se despede da sétima vítima do acidente em Magé

"Nós estamos nos despedindo da sétima pessoa da nossa família, mas estamos com o coração em paz por saber que meu neto, tão novo, ajudou a salvar mais de 30 vidas. Nossa família está chorando para que dezenas de famílias não chorem a perda dos seus. Sabemos como é difícil ficar aguardando cirurgias comuns, imagina quem espera por um transplante. Somos gratos a Deus por termos tido a possibilidade de ajudar a salvar outras vidas. Nada cura a nossa dor, mas ajuda a nos consolar depois de tudo que estamos passando", desabafou Valéria de Assis Corrêa, avó de Guilherme Lima Corrêa, de 14 anos, que foi enterrado no inicio da tarde desta quita-feira (24), no Cemitério Parque Nicteroy, no Pacheco em São Gonçalo.

Guilherme teve morte cerebral, após dois dias internado em estado gravíssimo. Na última segunda-feira (20), após sepultar o filho, a nora e seus quatro netos mais jovens, Valéria e o marido, Jaú Lima Corrêa, já precisaram lidar com a dor de perder mais um integrante da família.

"Quando saímos desse mesmo cemitério, recebemos a ligação do hospital e fomos até lá para acompanhar o último exame que comprovaria a morte cerebral. Ali, já decidimos pela doação dos órgãos. É uma decisão que tomaria novamente, se preciso. Saber que fizemos uma coisa por outras pessoas. Um ato de amor, até mesmo para representar a vida, não só do Guilherme, como dos meus outros netos, filho e nora. Foi uma atitude que amenizou um pouco da dor que estamos sentindo", garantiu Valéria.

Atleta, amante do futebol e com sonho de ser jogador profissional, os rins, fígado, córnea, coração, ossos, pele, sangue de Guilherme seguirão "vivos" em mais de 30 pessoas, que já passaram pelos transplantes e receberam os órgãos do jovem.

Família vestia camisa branca, com a foto dos familiares que morreram no acidente | Foto: Filipe Aguiar

Junto com o marido, a outra filha, e seus amigos e familiares, vestidos com camisa branca, com a foto dos familiares que morreram no acidente, Valéria pediu atenção do governo para a estrada. "Agora estamos focados na recuperação do nosso neto, que ainda está internado em estado gravíssimo, lutando pela vida. Estamos nos despedindo da nossa família, mas já sabemos que o acidente aconteceu numa estrada perigosa. Um local onde várias vidas já foram ceifadas e nós vamos cobrar para outras pessoas não percam mais a vida ali. Não é fácil perder a família toda e a dor que nós estamos sentindo eu não desejo para ninguém", finalizou Valéria.

Cristhian Lima Corrêa, de 16 anos, filho mais velho do casal que perdeu a vida, ainda está internado em estado grave. Segundo a família, o jovem já responde estímulos e está próximo de sair da sedação.

