Adolescente ferido em acidente que morreram pais e irmãos está em estado crítico

O paciente Guilherme Lima Correa, de 14 anos, vítima de acidente de trânsito no último sábado (18), em Guapimirim está em estado de coma grave. De acordo com a direção do Hospital Estadual Alberto Torres, o paciente "está em estado de coma grave e em andamento de protocolo para diagnosticar morte encefálica".

Guilherme chegou a unidade através de helicóptero do Corpo de Bombeiros apresentando traumatismo grave. Foi avaliado pela equipe multidisciplinar do Centro de Trauma - cirurgião geral, neurocirurgião, ortopedista e bucomaxilo. Fez exames de imagens, como tomografia computadorizada, ultrassonografia e raio x. Foi abordado no centro cirúrgico, entubado e encaminhado ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde permanece sob vigilância médica.

No mesmo dia, também via helicóptero do Corpo de Bombeiros, chegou ao Centro de Trauma do Heat a irmã dele, de dois anos, vítima do mesmo acidente de trânsito. Ela foi atendida pela equipe médica, que realizou varias intervenções, mas a criança acabou morrendo, devido a gravidade de suas condições.