Pais e quatro filhos vítimas de acidente em Magé são enterrados em São Gonçalo

"Foi uma fatalidade. Aqui estão os corpos do meu filho, minha nora e quatro dos meus netos. Outros dois netos estão no hospital em estado gravíssimo, e se Deus me der a dádiva deles permanecerem vivos nós vamos criar, como nossos filhos". A explicação emocionada, no Cemitério Parque de Nicteroy, é de Jaú Lima Corrêa, de 60 anos, pai de Jhonatan Guimarães Corrêa, de 35 anos, que perdeu a vida, junto com sua esposa e quatro de seus filhos, crianças, num acidente de carro, no último sábado (18), na Rodovia BR-493, na altura de Magé.

Sepultamento acontece no Cemitério Parque de Nicteroy | Foto: Filipe Aguiar

Jhonatan estava no seu veículo junto com a esposa Leticia Gabrielle Fernandes de Lima, de 26 anos, e os seis filhos do casal. Larissa Lima Corrêa, de 2 anos, Enzo Gabriell Lima Corrêa, de 4 anos, Isaque Lima Corrêa, de 8 anos, e Gabrielle Lima Corrêa, de 10 anos, faleceram junto com os pais. Cristhiam Lima Corrêa, de 16 anos, e Guilherme Lima Corrêa, de 14 anos, estão em estado gravíssimo no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo, respectivamente.

Ao verem os seis caixões com as vítimas, o casal se desesperou e precisou ser amparado Kiko Charret

Autor: Kiko Charret

A colisão frontal contra a carreta aconteceu por volta das 12h49 e matou na hora os dois adultos e três das crianças. A caçula de dois anos chegou a ser socorrida, mas morreu no final da tarde no HEAT. O acidente aconteceu no momento em que a família, que há cerca de 2 anos estava morando em Magé, seguia para Niterói, onde comemoraria o aniversário da sobrinha. A família, que é de São Gonçalo, no Laranjal, foi morar em Magé por conta do trabalho do Jhonatan, que era empreiteiro.

"Ele foi chamado para trabalhar numa empresa lá. E ficou um tempo indo e voltando, mas há quase dois anos levou a esposa e os filhos para ele não ficar pegando a estrada sempre. No sábado eles estavam vindo para a casa da irmã, em Niterói ", contou Valéria de Assis Corrêa, mãe de Jhonatan.

Família conversou com a imprensa Kiko Charret

Autor: Kiko Charret

A matriarca da família contou ainda que o coração de mãe sentiu que algo estava errado. "Eles não chegaram na comemoração e eu estranhei. A gente ligou e o telefone só chamava. A noite eu vi uma matéria na internet, não tinha nome de ninguém, mas eu senti no meu coração que eram eles. Aí fomos no hospital e eu vi meu neto. Ele estava tão machucado que eu reconheci pela pinta que ele tem", contou a mulher bastante emocionada.

Apesar da dor de perder seis pessoas da família e de ter que enterrar um filho, o casal explicou como estavam conseguindo se manter de pé. "Nossa força vem de Deus. A gente tem hora firme e hora caindo, mas se não fossemos evangélicos e não entendêssemos que eles estão num lugar muito melhor seria ainda mais difícil", contou Jaú, que também foi responsável pela liberação e trâmites para o enterro da nora, que não tem pais.

A matriarca da família contou ainda que o coração de mãe sentiu que algo estava errado Kiko Charret

Autor: Kiko Charret

Acompanhados do pastor da igreja que frequentam, o casal chegou ao cemitério bem cedo, mas o sepultamento da família terá início apenas às 15h, desta segunda-feira (20). Ao verem os seis caixões com as vítimas, o casal se desesperou e precisou ser amparado.