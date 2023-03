"Nós sabemos que ele vai estar vivo dentro de alguém”, diz avó que autorizou doação de órgãos de vítima de acidente em Magé

Com a presença da família, foi iniciada na manhã desta quarta-feira (22), no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), a cirurgia para a retirada dos órgãos a serem doados do adolescente Guilherme Lima Corrêa, de 14 anos, uma das vítimas do trágico acidente em Magé, no último sábado (18).

Familiares estiveram na unidade de saúde | Foto: Filipe Aguiar

Por conta da comprovação da morte cerebral, os órgãos do jovem ficaram disponíveis para a doação. A família, portanto, decidiu autorizar o procedimento. O fígado, rim, pele e ossos serão levados para pacientes no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que no momento aguardavam na fila de espera para a doação.

“É um ato de amor ao próximo. Essa decisão foi minha, do meu esposo e da minha família, e nós estamos em paz com ela. Foi o mais certo a se fazer neste momento. Não importa para onde vai. Eu sei que em algum lugar do mundo ele vai estar vivendo”, conta, emocionada, a avó paterna de Guilherme, Valéria Corrêa.

Na presença dos avós paternos, da tia e outros familiares, a equipe médica entrou para o centro cirúrgico. A família, muito emocionada, quis se despedir do adolescente, que sonhava em ser jogador de futebol.

Guilherme conquistou a medalha durante uma partida de futebol | Foto: Filipe Aguiar

“Queremos que esse ato sirva de exemplo. Seria egoísmo da nossa parte não ajudar outras pessoas. Nossa atitude é para que outras vidas vivam e eu agradeço a Deus por essa oportunidade”, disse o avô paterno.

Na presença de profissionais do hospital, os familiares plantaram uma muda representando Guilherme no jardim dos doadores, um memorial que simboliza, através da natureza, o ato de amor ao próximo das famílias.

Familiares plantaram uma muda representando Guilherme no jardim dos doadores | Foto: Filipe Aguiar

Apelo por itens pessoais

Além da dor da perda, a família passa ainda por outro momento difícil: celulares, documentos e até as chaves das vítimas sumiram do local do acidente. Por isso, eles pedem que quem esteja com os itens possa devolver.

“Não é pela questão financeira. É pelo valor emocional. Nos celulares tinham fotos e arquivos deles. Nós pedimos que nos devolvam, por favor, especialmente em uma situação como essa”, pede a avó paterna.