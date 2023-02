Juíza espanhola diz que há indícios suficientes para comprovar que Daniel Alves cometeu estupro

O despacho que condenou Daniel Alves a prisão preventiva na Espanha declara que "há indícios muito mais do que suficientes" de que o atleta realmente estuprou uma mulher de 23 anos em uma balada em Barcelona. De acordo com o jornal europeu "El Periodico", a juíza Anna Marín, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona, responsável pelo caso afirmou que já indícios do crime, apesar de as investigações ainda estarem em fase inicial.

A afirmação tem o caráter de observação na denúncia, que ainda está sendo avaliada pela Justiça para ser, possivelmente, levada à julgamento. O texto não tem efeito legal, mas servirá de base para a decisão da juíza.

A veracidade dos indícios foram questionados pelo advogado de Daniel, Cristóbal Martell. Em entrevista ao programa de TV "El Programa de Ana Rosa", ele alegou que as imagens de câmera de seguranças obtidas pela investigação contradizem o depoimento da vítima.

O lateral foi preso no último dia 20 de janeiro. Ele teria cometido o crime no final de dezembro, na balada Sutton. Ele é acusado de agressão sexual e estupro, além de denúncias de assédio com outra jovem que estava no local. Daniel está no Centro Penitenciário Brians 2, sem direito à fiança. Se condenado, ele pode pegar até 12 anos de prisão.