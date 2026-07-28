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Vasco recusa proposta da Grécia pelo lateral Paulo Henrique

Gigante da Colina não quer perder jogadores do elenco para não criar mais lacunas a serem preenchidas

relogio min de leitura | Redação 28 de julho de 2026 - 19:02
A decisão de não negociar o jogador está ligada ao planejamento do departamento de futebol
A decisão de não negociar o jogador está ligada ao planejamento do departamento de futebol -

O Vasco recusou uma proposta do PAOK, da Grécia, pelo lateral-direito Paulo Henrique. A oferta do clube grego foi analisada pela diretoria cruzmaltina nesta semana, mas não atendeu às expectativas da SAF, que considera o atleta importante para o planejamento de 2026.

Apesar de ter perdido espaço na equipe e atualmente ser reserva de Puma Rodríguez, Paulo Henrique segue prestigiado internamente. O lateral foi um dos principais destaques do Vasco na temporada passada, quando teve boas atuações que o levaram a ser convocado para a Seleção Brasileira. No entanto, seu desempenho caiu em 2026, o que resultou na perda da titularidade.

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A decisão de não negociar o jogador também está ligada ao planejamento do departamento de futebol. A diretoria entende que uma eventual saída de Paulo Henrique obrigaria o clube a buscar mais uma reposição no mercado, ampliando a lista de necessidades para esta janela de transferências.

Atualmente, o Vasco trabalha para reforçar cinco posições: um zagueiro, um volante, um meia, um atacante de lado e um centroavante.

Nos últimos dias, a diretoria também recusou propostas por outros jogadores do elenco. Os atacantes Brenner e Marino Hinestroza receberam ofertas de empréstimo, mas o clube optou por não abrir negociações.

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Paulo Henrique vasco

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