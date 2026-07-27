Thiago Silva lamenta empate do Fluminense e cobra evolução para jogos decisivos

Thiago Silva fez a sua reestreia pelo Fluminense em partida contra o Grêmio neste domingo (26). O resultado do jogo não agradou os jogadores e torcedores do time de Laranjeiras, visto que a partida terminou em um empate com o placar de 1 a 1, após o tricolor carioca fica na frente por grande parte dos 90 minutos. O zagueiro de 41 anos afirmou que o confronto foi um aprendizado para a equipe e espera que em o erro cometido não seja mais repetido futuramente.

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O Fluminense abriu o placar com um gol de pênalti do Hulk, mas cometeu o erro de recuar enquanto o adversário fazia pressão no final da partida para tentar o empate. A equipe focou em se defender e não sair para o ataque, o resultado dessa postura foi o sofrimento de um gol para igualar o placar e quase tomar a virada no final da partida.

"Gosto amargo por tudo aquilo que a gente vinha fazendo na partida. Após o gol a gente deu uma recuada natural, porque o adversário está passando por um momento não tão bom e precisava do resultado. Sofremos mais do que deveríamos. Com tanto ímpeto ofensivo do adversário, perdemos a confiança e paramos de jogar", analisou Thiago Silva.

O zagueiro demonstrou, inclusive, uma certa preocupação com a atuação do elenco tricolor em jogos de mata-mata em competições. Uma vez que, após encarar o Bahia nesta quarta-feira (29) pelo Brasileirão, o Fluminense terá dois jogos contra o rival carioca Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Já nos dias 11 e 18 de agosto, o Tricolor enfrentará o Independiente Rivadavia, da Argentina, também pelas oitavas de final da Copa Libertadores.



"Precisamos acertar isso nos próximos confrontos, principalmente nos jogos de Copa (do Brasil e Libertadores). Mas sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui, pelo momento que o Grêmio vem atravessando", completou.