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Itália anuncia Roberto Mancini como técnico após crise com Pirlo

Claudio Ranieri também foi confirmado como diretor técnico, dias depois da saída de Maldini e Leonardo da federação

relogio min de leitura | Redação 28 de julho de 2026 - 17:00
Mancini volta ao comando da Itália com o sonho de voltar a jogar a Copa do Mundo
Mancini volta ao comando da Itália com o sonho de voltar a jogar a Copa do Mundo -

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) definiu Roberto Mancini como o novo treinador da Azzurra, marcando o seu retorno à equipe três anos após sua saída em agosto de 2023. Para completar a reestruturação do departamento de futebol, o experiente Claudio Ranieri foi confirmado no cargo de diretor técnico.

A escolha pela nova comissão ocorre em meio a uma forte turbulência nos bastidores da entidade. A chegada de Mancini foi acertada após a federação desistir da contratação de Andrea Pirlo, depois de ser posto em pauta o vínculo comercial do ex-jogador com a casa de apostas russa Fonbet. A parceria feria o Código de Justiça Desportiva da Itália e gerou forte pressão política no país. A decisão de vetar Pirlo causou revolta interna e fez com que Paolo Maldini e Leonardo pedissem demissão dos cargos diretivos da confederação.

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Aos 61 anos, Roberto Mancini comandou a Itália entre 2018 e 2023. Já Claudio Ranieri, de 74 anos, estava livre no mercado desde que deixou a Roma no ano passado. Ele chegou a recusar um convite para dirigir a seleção em 2025, mas aceitou agora a missão nos bastidores.

Com a chegada da dupla, a federação aposta na união entre a experiência de Ranieri nos bastidores e a vivência de Mancini no banco de reservas. Em sua primeira passagem à frente da seleção, Mancini conquistou o título da Eurocopa de 2020 e estabeleceu o recorde histórico de 37 partidas de invencibilidade. No entanto, o seu trabalho também ficou marcado pela dolorosa eliminação para a Macedônia do Norte nas repescagens das eliminatórias, o que deixou a Itália fora da Copa do Mundo do Catar em 2022.

Tags:

Azzurra Federação Italiana de Futebol Roberto Mancini

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