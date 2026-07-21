Fred é anunciado como novo treinador da equipe sub-20 do Fluminense
Noticiado com exclusividade pelo O SÃO GONÇALO em maio, retorno de Fred foi confirmado pelo clube nesta terça-feira (20)
O ex-atacante e artilheiro tricolor Fred foi anunciado como o novo técnico da equipe sub-20 do Fluminense. O anúncio do retorno do ídolo foi divulgado nesta terça-feira (21) pelo clube.
Em maio, o jornal O SÃO GONÇALO noticiou com exclusividade os bastidores envolvendo o retorno de Fred ao Tricolor das Laranjeiras, desta vez como técnico.
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Com o acordo, Don Fredón, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, assume o comando do sub-20 no próximo dia 3 de agosto, data em que se apresenta em Xerém para iniciar a nova fase nas Laranjeiras.
Fred possui a Licença UEFA A e a Licença PRO da CBF Academy. Ele iniciou sua carreira como treinador em 2025, quando comandou o time sub-17 do Fortaleza e conquistou a Supercopa Capital, em Brasília.
Em fevereiro deste ano, o ex-camisa 9 chegou a assumir o comando da equipe sub-20 do clube cearense.
O ex-técnico do sub-20 do Fluminense, Felipe Canavan, volta a assumir o comando da categoria sub-17, onde foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2024.
Já o atual técnico do sub-17, Thiago Macedo, foi convidado por Fred para compor sua comissão técnica no sub-20, como auxiliar técnico.
Além de Fred e Thiago, outros três profissionais chegam para integrar a comissão técnica do sub-20: Bruno Barros (auxiliar), Conrado Aguilar (analista de desempenho) e Jefferson Souza (preparador físico), que terá Gabriel Pinho como auxiliar.
O atual supervisor técnico, Kepler Inocêncio, continua no cargo.