Fred, ídolo tricolor, negocia retorno ao Fluminense

Ídolo do Fluminense, Fred, de 42 anos, encerrou, na última quinta-feira (28), sua passagem como treinador das categorias de base do Fortaleza e tem conversas para retornar ao Tricolor. O ex-atacante dirigiu as equipes sub-17 e sub-20 do Lion nos últimos 9 meses. Nesta sexta-feira (29), o treinador anunciou sua saída por meio da sua rede social. Fred estava em Madrid na última quinta feira, e por telefone conversou com o diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni. "Conversei com o Fred ontem. Ele estava em Madrid. Não nego, mas se você tem essa informação para cravar a vinda dele para a base do Fluminense, é contigo", disse Angioni à reportagem.

Em contato com a reportagem, o empresário de Fred desde sua ida para o Lion, da França, e sua chegada ao Fluminense, Francis Mello, optou por não comentar. "Tudo bem? Sempre opto por não comentar especulações. Agradeço a compreensão. Abraços", respondeu.



Fred começou no Sub-18 em setembro de 2025, conquistou a Supercopa Capital Sub-17 e depois assumiu o Sub-20 em fevereiro de 2026. No total, foram 23 partidas sob o comando do Fortaleza, com 10 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Ele agradeceu ao atual dirigente do Corinthians, Marcelo Paz, e ex-presidente do clube do Nordeste, pela oportunidade.

A diretoria tricolor aposta no conhecimento do ex-jogador e na forte ligação com o clube como fatores importantes para o desenvolvimento dos atletas.

Como atleta, Fred realizou pelo Tricolor Carioca 381 jogos, marcou 199 gols e deu 32 assistências. Ele defendeu o Fluminense em duas passagens e é o maior artilheiro da história do clube em partidas oficiais e o segundo maior no geral. Além disso, ‘Dom Fredon’, como é conhecido carinhosamente, conquistou sete títulos oficiais pelo Tricolor das Laranjeiras. Sendo os principais deles, o Brasileirão de 2010 e o Brasileirão de 2012.