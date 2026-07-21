Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,079 | Euro R$ 5,7956
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Em busca do elenco ideal, técnico do Vasco relaciona força máxima para a partida contra Independiente Medellín

Técnico Pedro Emanuel relacionou os atletas que vão disputar a partida de ida dos playoffs da Sul-Americana

relogio min de leitura | Redação 21 de julho de 2026 - 12:00
Técnico Pedro Emanuel quer observar melhor o elenco para chegar em sua formação ideal
Técnico Pedro Emanuel quer observar melhor o elenco para chegar em sua formação ideal -

O Vasco da Gama encara o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), em confronto válido pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

O técnico Pedro Emanuel, anunciado este mês no Vasco, relacionou força máxima para a partida. O português quer observar melhor os jogadores para chegar em seu elenco ideal.

Leia também: 

Justiça autoriza Vasco a receber empréstimo de R$ 40 milhões de futuro comprador da SAF

São Gonçalo empata com o Volta Redonda e se classifica paras as quartas de final da Copa Rio

Da lista de 27 relacionados, o lateral esquerdo Paulinho, vindo do Atlético Mineiro, é a única novidade.

Confira os jogadores relacionados:

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

Zagueiros: Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan e Wallace Falcão;

Laterais: Cuiabano, Lucas Piton, Paulinho, Paulo Henrique e Puma Rodríguez;

Meias: Barros, Jair, JP, Ramon Rique, Rojas, Thiago Mendes e Tchê Tchê;

Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, João Victor, Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli.

Tags:

Independiente Medellín Pedro Emanuel Sul-Americana vasco

Matérias Relacionadas