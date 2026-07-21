Em busca do elenco ideal, técnico do Vasco relaciona força máxima para a partida contra Independiente Medellín
Técnico Pedro Emanuel relacionou os atletas que vão disputar a partida de ida dos playoffs da Sul-Americana
O Vasco da Gama encara o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), em confronto válido pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.
O técnico Pedro Emanuel, anunciado este mês no Vasco, relacionou força máxima para a partida. O português quer observar melhor os jogadores para chegar em seu elenco ideal.
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Da lista de 27 relacionados, o lateral esquerdo Paulinho, vindo do Atlético Mineiro, é a única novidade.
Confira os jogadores relacionados:
Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;
Zagueiros: Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan e Wallace Falcão;
Laterais: Cuiabano, Lucas Piton, Paulinho, Paulo Henrique e Puma Rodríguez;
Meias: Barros, Jair, JP, Ramon Rique, Rojas, Thiago Mendes e Tchê Tchê;
Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, João Victor, Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli.