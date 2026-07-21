Flamengo demonstra confiança na contratação de Thiago Almada

Na última temporada europeia, Almada jogou em 16 partidas, marcando três gols e uma assistência - Foto: Reprodução/ Instagram

Na última temporada europeia, Almada jogou em 16 partidas, marcando três gols e uma assistência - Foto: Reprodução/ Instagram

O Flamengo segue confiante na contratação do meia argentino Thiago Almada, atualmente jogador do Atlético de Madrid. De acordo com a jornalista Luíza Sá, do “ge”, o Rubro-Negro espera apenas um sinal positivo do jogador para concluir a negociação nos próximos dias.

O time carioca teria oferecido um valor que chega próximo dos R$ 163 milhões (cerca de 28 milhões de euros), números superiores aos oferecidos pelo River Plate, principal concorrente na corrida pela contratação do jogador.

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A boa relação construída com o Atlético de Madrid durante a negociação por Samuel Lino, é vista pelos dirigentes do Flamengo como uma vantagem para concretizar a vinda de Almada.

A diretoria acredita que Almada pode considerar a oferta por querer voltar ao Rio, porém, uma proposta de um clube da Europa poderia mudar os planos do jogador.

Na última temporada, Almada jogou em 16 partidas, marcou três gols e uma assistência. Em 2024, pelo Botafogo, foi um dos destaques nas campanhas vitoriosas do Campeonato Brasilero e da Libertadores da América.