Lino e Pedro são responsáveis por mais de 60% dos gols do Flamengo no Brasileirão

Com os últimos gols, cerca de 66% dos gols do time carioca na competição saiu dos pés da dupla - Foto: Divulgação/ Flamengo

Com os últimos gols, cerca de 66% dos gols do time carioca na competição saiu dos pés da dupla - Foto: Divulgação/ Flamengo

Samule Lino e Pedro são responsáveis por mais de 60% dos gols do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro de 2026. Na última rodada, contra o Grêmio, Pedro marcou em duas oportunidades e Lino balançou a rede uma vez, na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio no Maracanã.

Com os últimos gols, cerca de 66% dos gols do time carioca na competição saiu dos pés da dupla.

Leia também: O Vasco é o time da virada! Cruzmaltino é o time da primeira divisão com mais vitórias de virada na temporada

Botafogo vence o Atlético-MG no Nilton Santos e respira na luta contra o rebaixamento

O artilheiro Pedro marcou 20 gols e distribuiu seis assistências até aqui. Já Samuel Lino vive o melhor momento desde que chegou ao brasil em julho de 2025, vindo do Atlético de Madrid, e soma 12 gols e nove assistências. Dos 71 gols marcados pelo Flamengo no Brasileirão 2026, 47 tiveram participação de um dos dois jogadores.

Pedro e Samuel Lino chegaram a integrar a pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura. Lucas Paquetá e Emerson Royal também estavam entre os pré-selecionados do Flamengo, mas não foram chamados pelo treinador. A CBF decidiu não levar jogadores de Palmeiras e Flamengo em razão da disputa direta entra as duas equipes pelo título brasileiro.