Carlo Ancelotti anuncia convocados para amistosos do Brasil contra Japão e Singapura
Seleção entra em campo nos dias 14 e 17 de novembro para os últimos compromissos de 2026
O técnico Carlo Ancelotti anunciou os convocados, nesta quinta-feira (29), para os dois últimos amistosos da seleção brasileira neste ano, contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente.
Veja a lista dos convocados do Brasil:
• GOLEIROS: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba)
• DEFENSORES: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).
• MEIAS: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
• ATACANTES: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).
Seguindo o plano de renovação da Seleção, Ancelotti trouxe cinco novos atletas para fazer parte do grupo de convocados: Jonathan Jesus, do Cruzeiro; André Luiz (Corinthians), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk), Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) e Allan (Manchester City).
Ancelotti espera ter todo o grupo de convocados à disposição para os treinos entre os dias 10 e 11 de novembro, iniciando a preparação para o primeiro amistoso, contra o Japão. As duas partidas acontecem em Singapura.
Na última Data Fifa, entre o fim de setembro e o início de outubro, o Brasil enfrentou duas vezes a Austrália, com empate por 1 a 1 e vitória por 4 a 2, e depois goleou a Índia por 4 a 0. Esta é a oitava convocação de Ancelotti na seleção brasileira, a segunda após a Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega.