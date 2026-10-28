Vasco negocia pré-contrato com Carlos Vinícius, do Grêmio

O Vasco negocia a contratação do atacante Carlos Vinícius, do Grêmio, para a temporada de 2027. O clube carioca busca um acordo por pré-contrato, o que permitiria a chegada do centroavante sem custos de transferência, já que o vínculo dele com a equipe gaúcha termina em 31 de dezembro deste ano.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Duda Garbi e confirmada pelo ge nesta quarta-feira (28). Há otimismo nos bastidores vascaínos em relação a um desfecho positivo, mas ainda não existe contrato assinado. A proposta do clube carioca prevê um vínculo de médio prazo, com luvas e premiações por metas, além de um salário superior ao que o atacante recebe atualmente no Grêmio.

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Aos 31 anos, Carlos Vinícius é o artilheiro do Grêmio em 2026, com 21 gols em 52 partidas na temporada. O desempenho do centroavante despertou o interesse do Vasco, que busca reforçar o setor ofensivo para o próximo ano.

O contrato do atacante previa renovação automática por mais uma temporada caso uma de duas condições fosse cumprida: ser convocado por Brasil ou Portugal para a Copa do Mundo , ou atuar como titular por mais de 45 minutos em pelo menos 70% dos jogos do Grêmio durante o período de julho de 2025 a junho de 2026. De acordo com apuração publicada pelo ge em julho, nenhuma das metas foi alcançada, e o jogador ficou livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de 1º de julho. Carlos Vinicius é brasileiro, mas já viveu em Portugal, e por isso, tem dupla cidadania.

O Grêmio também negociou a renovação do vínculo do centroavante, mas as conversas estão paradas há meses. O clube gaúcho chegou a demonstrar otimismo com a permanência do atacante, mas ainda não houve acordo para estender o contrato.

O Vasco vê a situação contratual como uma oportunidade de mercado para reforçar o elenco em 2027. Apesar do avanço nas conversas, a negociação ainda não foi concluída e depende da assinatura de um acordo entre as partes.