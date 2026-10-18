Flamengo faz grande partida, vence o Bahia por 3 a 0 e retoma liderança do Brasileirão

O Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0 neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 67 pontos e retomou a liderança da competição, ultrapassando o Palmeiras, que tem 66.

Apesar do placar elástico, o time carioca encontrou dificuldades para abrir o marcador na primeira etapa. O Flamengo criou boas oportunidades, mas parou nas defesas do goleiro Ronaldo, que evitou os gols rubro-negros em diferentes momentos do primeiro tempo.

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A partida foi decidida após o intervalo. Aos 18 minutos da etapa final, Jorginho converteu uma cobrança de pênalti e colocou o Flamengo em vantagem. Nove minutos depois, Gonzalo Plata ampliou o placar, aproveitando cruzamento de Samuel Lino.

Aos 32 minutos, Lucas Paquetá marcou o terceiro gol e confirmou a vitória do time comandado por Leonardo Jardim.

Flamengo volta as atenções para a Libertadores

Com a vitória fora de casa, o Flamengo ganha confiança para a sequência decisiva da temporada. O próximo compromisso será na quinta-feira (22), contra o Estudiantes, da Argentina, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

Na partida de ida, disputada na Argentina, as equipes empataram por 0 a 0. Com isso, uma nova igualdade leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro volta a campo no dia 26 de outubro, quando recebe o Atlético-MG.

Bahia perde posição na tabela

Do outro lado, o Bahia permanece com 49 pontos e caiu para a sétima colocação do Brasileirão após a derrota em casa. A equipe baiana volta a jogar no próximo sábado (24), contra o Santos, na Vila Belmiro.