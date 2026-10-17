Vasco é derrotado pelo São Paulo e segue em posição delicada no Brasileiro

O Vasco perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, na noite deste sábado (17), no Morumbis, na capital paulista, e segue em posição incômoda no Campeonato Brasileiro. Arthur, ex-Botafogo, fez o gol do jogo.

Poupando dois titulares para o confronto contra o Boca, terça-feira (20), pela Sul-Americana, o Vasco conseguiu equilibrar a partida, mas sem agredir muito o time da casa.

Com pouca inspiração, as duas equipes conseguiam se aproximar do gol, mas falhavam no momento decisivo. Durante os 90 minutos, os goleiros, somados, realizaram apenas 3 defesas.

O gol do jogo surgiu de um cruzamento. Pedro Lima recebeu a bola livre na direita e colocou na área. Arthur apareceu no miolo da zaga e desviou levemente para o gol, aos 22 da segunda etapa.

Com a necessidade de acumular pontos e sair de perto do Z4, o Vasco foi para cima, mas pouco assustou. Na melhor chance, Gómez recebeu na entrada da área e bateu para uma grande defesa do goleiro Rafael.

A derrota deixa o Vasco com 35 pontos ganhos. Corinthians, com 32 pontos, e Grêmio, com 31, ainda jogam na rodada. Se ambos vencerem, o Cruz-Maltino terminará a rodada com um ponto de distância para o zona de rebaixamento.

Do outro lado, o São Paulo chegou a 42 pontos ganhos e afastou qualquer medo de rebaixamento.