Fluminense é dominado no segundo tempo e perde de virada para o Santos no Maracanã

Lucho fez bom primeiro tempo, mas caiu no segundo, junto de todo time - Foto: Marina Garcia/Fluminense

Lucho fez bom primeiro tempo, mas caiu no segundo, junto de todo time - Foto: Marina Garcia/Fluminense

O Fluminense perdeu de virada, por 2 a 1, para o Santos, na tarde deste domingo (18), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Castillo marcou para o Tricolor, enquanto Gabigol e Coutinho fizeram os gols da equipe paulista.

No primeiro tempo, o Fluminense, mesmo com um time reserva, conseguiu dominar as principais ações do jogo e abriu o placar rapidamente. Logo aos quatro minutos, a bola sobrou para Castillo após uma cobrança de escanteio. O centroavante chutou e marcou para o Tricolor.

Com o resultado a seu favor, o Fluminense atuava de forma leve e conseguia levar perigo ao gol santista. Em uma bela jogada, Canobbio, Lucho e Soteldo fizeram uma bonita triangulação, mas o uruguaio acabou isolando a bola.

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Na segunda etapa, o cenário mudou. O Fluminense voltou completamente desconcentrado e sofreu a virada em apenas nove minutos. O primeiro gol saiu dos pés de Gabigol, que recebeu um cruzamento na entrada da área e bateu firme para marcar.

A virada veio aos nove minutos. Gabriel Bontempo cruzou, a defesa tricolor ficou parada, e Coutinho, livre de marcação, marcou de cabeça.

Mesmo em vantagem, o Santos continuou pressionando o Fluminense e quase marcou o terceiro gol. Em uma das oportunidades, Neymar acertou a trave. Na sequência, Fábio fez uma grande defesa em um chute de Rony.

A derrota mantém o Tricolor com 51 pontos, na quinta colocação. Já o Santos chegou aos 45 pontos e ocupa a oitava posição.