Botafogo vence a Chapecoense no Nilton Santos e conquista primeira vitória sob o comando de Tite
Com gol de Tiquinho Soares, Glorioso vence por 1 a 0, soma três pontos importantes no Brasileirão e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento
O Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0 neste sábado (17), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Tiquinho Soares, logo aos sete minutos do primeiro tempo, garantindo um resultado importante para a equipe alvinegra.
Além dos três pontos, o triunfo representou a primeira vitória do técnico Tite à frente do Botafogo, após quatro partidas no comando da equipe. O resultado também trouxe alívio para o elenco e para a torcida na reta final da competição.
Tiquinho decide no início
O Botafogo começou a partida buscando o ataque e não demorou para abrir o placar. Aos sete minutos, Matheus Martins fez o cruzamento pela esquerda, e Tiquinho Soares apareceu bem na área para cabecear e balançar as redes, levando a torcida alvinegra à festa.
Após o gol, o Glorioso teve oportunidades para ampliar a vantagem, mas encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em mais gols. O goleiro Anderson, da Chapecoense, realizou boas defesas e evitou que o placar fosse mais elástico.
Na segunda etapa, o Botafogo continuou criando chances, mas pecou nas finalizações. A Chapecoense tentou reagir, porém encontrou dificuldades para superar a defesa alvinegra e não conseguiu evitar a derrota.
Vitória importante para a sequência do campeonato
Com o resultado, o Botafogo chegou aos 39 pontos e alcançou a 12ª colocação na tabela, abrindo momentaneamente sete pontos de vantagem para o Internacional, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.
Do outro lado, a Chapecoense permaneceu na última posição, com 18 pontos, em situação bastante delicada na luta pela permanência na Série A.
Próximos desafios
O Botafogo volta a campo no próximo sábado (24), quando enfrenta o Internacional, fora de casa, em confronto importante para suas pretensões no Campeonato Brasileiro.
Já a Chapecoense recebe o Fluminense, na Arena Condá, também no sábado, em busca de uma reação na competição.