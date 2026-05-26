Plata faz festa de 'despedida' para a Copa após partida contra Cusco pela Libertadores

Plata marcou o primeiro gol do Flamengo no Brasileirão 2026 e comemorou fazendo gestos de copos em direção à boca - Foto: Reprodução/ TV Globo

Plata marcou o primeiro gol do Flamengo no Brasileirão 2026 e comemorou fazendo gestos de copos em direção à boca - Foto: Reprodução/ TV Globo

A noite do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, promete ser movimentada. Além da partida que encerra a fase de grupos da Libertadores, o ponta direito equatoriano organizou uma festa de despedida antes de sua apresentação à seleção do Equador para a Copa do Mundo. As informações são do Jornal Extra.

A festa foi batizada de "Modo Avião RJ", e teve um perfil fechado criado no Instagram para os convidados ficarem sabendo das atrações. Dentre elas, estão confirmados Bia Miranda, Cereja, MC Maneirinho, Kawe, PK Delas e Pagode do Adame. A festa acontece após uma polêmica de um colega de equipe, Carrascal, que supostamente comemorou seu aniversário após a derrota para o Palmeiras, no último sábado.

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De acordo com informações divulgadas, Plata tentou evitar o máximo de atenção sobre a festa, e inclusive ofereceu brindes para perfis direcionados a fofocas para evitar vazamentos sobre a festa. Dentre uma das publicações do perfil dedicado ao evento estava na legenda "Evento exclusivo para poucos. Nem tudo que acontece merece ser anunciado".

O endereço da festa ainda não foi divulgado e o dress code recomenda os convidados a irem de preto ou branco.

Plata viaja para Nova Iorque, nos Estados Unidos, na próxima quarta-feira (27). O atacante estará para os amistosos contra a Arábia Saudita no próximo dia 30 e contra a Guatemala no dia 7 de junho.