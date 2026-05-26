Paulinho, do Palmeiras, é denunciado por comemoração de gol contra o Flamengo

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), denunciou o atacante Paulinho, do Palmeiras, pela comemoração do gol contra o Flamengo, realizado no último sábado (23), no Maracanã.

Após marcar o terceiro gol da equipe paulista, o atleta saiu pedindo silêncio para a torcida, mas esse não foi o problema. Após isso, Paulinho fez um gesto obsceno com as mãos, que faz referência a torcidas organizadas de Palmeiras e Vasco, clube que revelou o atacante.

Ele foi enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consta "provocar o público durante a partida". A pena varia de dois a seis jogos de suspensão.

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Ainda não foi marcada uma data para o julgamento do atleta. Em entrevista durante o sorteio da Copa do Brasil, a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, defendeu a comemoração de Paulinho.

"Essa questão das comemorações, está ficando muito chato. O atleta, quando fizer gol, tem que pedir desculpa? Ele comemorou de uma forma como vários atletas já comemoraram no meu estádio. Eu não vi problema algum. Foi um jogo grande, tenso. Não vi nenhum problema na comemoração do Paulinho. Eu vou me orientar na próxima vez que fizerem gol, ainda mais contra rival, tem que pedir desculpa. Não dá, né. Futebol é entretenimento", disse.