Já classificado, Flamengo enfrenta o Cusco em busca da melhor campanha geral da Libertadores
Partida é válida pela sexta rodada do grupo A
O Flamengo joga contra o Cusco nesta terça-feira (26), às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela sexta, e última, rodada do grupo A da Libertadores. O Rubro-Negro já conseguiu a classificação antecipada e agora enfrenta o lanterna do grupo, com apenas um ponto.
Mesmo já classificado, a vitória é importante para o Flamengo, já que o time com melhor campanha geral na fase de grupos, tem a vantagem de poder decidir todos os jogos das fases posteriores em casa.
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Para a partida, o time carioca não contará com Jorginho, que sofreu fratura no dedão do pé direito, além de Arrascaeta e Cebolinha, todos no Departamento Médico.
Já o Cusco vem de vitória no Campeonato Peruano, onde ocupa a sexta posição e joga a última partida da Libertadores apenas para cumprir tabela, já que foi eliminado em último lugar no grupo, somando apenas um ponto na competição.
A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.