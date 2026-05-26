Sorteio da Copa do Brasil 2026: Vasco e Fluminense se enfrentam em clássico carioca nas oitavas
Pelo segundo ano consecutivo, as equipes cariocas se encaram no mata-mata da competição
Na manhã desta terça-feira (26), a CBF sorteou os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Vale lembrar que as partidas serão disputadas apenas após a Copa do Mundo. O destaque ficou por conta de Vasco e Fluminense, os dois cariocas classificados para as oitavas, que foram sorteados logo no início e se enfrentam no único clássico regional da fase.
O sorteio foi feito em pote único com o primeiro sorteado enfrentando o segundo e assim sucessivamente até a formação de todos os jogos.
Os dois times cariocas realizam pelo segundo ano consecutivo um confronto no mata-mata da Copa do Brasil. Em 2025 Fluminense e Vasco se enfrentaram nas semifinais da competição. Na ocasião, o Vasco venceu o primeiro duelo por 2 a 1 e o Fluminense buscou a recuperação no jogo da volta vencendo por 1 a 0. Na decisão por pênaltis, melhor para o Gigante da Colina, que se classificou para a final.
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Todos os jogos vão acontecer em uma mesma semana, com a ida nos dias 1º e 2 de agosto e a volta nos dias 5 e 6 do mesmo mês. As datas exatas de cada jogo ainda não foram confirmadas.
Confira todos os duelos das oitavas da Copa do Brasil (com mandantes das primeiras partidas à direita):
Vasco x Fluminense
Internacional x Corinthians
Mirassol x Grêmio
Athletico-PR x Vitória
Atlético Mineiro x Juventude
Santos x Remo
Chapecoense x Cruzeiro
Palmeiras x Fortaleza