Flamengo pode ter retornos de Pulgar e Paquetá contra o Athletico-PR

O Flamengo tem grandes chances de contar dois retornos fundamentais para a sua próxima partida, contra o Athletico-PR, que acontece neste domingo (17), na Arena da Baixada. Os jogadores Erick Pulgar e Lucas Paquetá foram registrados de volta ao treino do time junto com o resto do elenco, nesta terça-feira (12).

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Paquetá estava afastado dos gramados em decorrência de uma lesão na coxa esquerda, enquanto Pulgar tratava dores no ombro. Os dois jogadores já estão recuperados e de volta à rotina normal no CT do Flamengo. O brasileiro está longe das partidas do clube carioca desde o último dia 19, enquanto o chileno não joga desde a partida do dia 2 de abril.

A notícia dos possíveis retornos anima os torcedores, visto que o Flamengo apresenta desfalques para a partida de domingo (17). Evertton Araújo e Jorginho estão suspensos após levarem o terceiro cartão amarelo na partida contra o Grêmio, no último final de semana.

Flamengo e Athletico-PR jogam pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (17), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Para o clube carioca, a partida pode significar uma chance de encostar ainda mais no líder da tabela da competição, o Palmeiras. A equipe do Rio está buscando a primeira posição do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo; está apenas quatro pontos atrás do primeiro colocado e tem um jogo a menos.