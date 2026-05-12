Brandon Clarke, atleta do Memphis Grizzlies, da NBA, morre aos 29 anos

Clarke foi atleta do Grizzlies por 7 anos, o único clube de sua carreira - Foto: Reprodução/Instagram

Clarke foi atleta do Grizzlies por 7 anos, o único clube de sua carreira - Foto: Reprodução/Instagram

O ala do Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, morreu, aos 29 anos, nesta terça-feira(12). A informação veio por meio dos seus representantes da agência Priority Sports e do clube; a causa da morte ainda não foi divulgada.

O atleta começou sua carreira ao ser draftado pelo Oklahoma City Thunder, em 2019, mas só fez sua estreia depois de uma negociação no Memphis Grizzlies, onde jogou toda a sua carreira.

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Por meio das redes sociais, o Memphis Grizzlies fez uma nota sobre morte de Clarke. "Estamos de coração partido com a trágica perda de Brandon Clarke. Brandon foi um excelente companheiro de equipe e uma pessoa ainda melhor, cujo impacto na organização e na grande comunidade de Memphis não será esquecido", disse o clube em nota.