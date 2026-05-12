CBF envia primeira lista de possíveis convocados para a Fifa

Ancelotti será o responsável por divulgar a lista final no dia 18 - Foto: Reprodução/ CBF TV

Ancelotti será o responsável por divulgar a lista final no dia 18 - Foto: Reprodução/ CBF TV

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou hoje a primeira grande lista de possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026. O documento tem 55 nomes, de onde saírão os 26 que integrarão a seleção no mundial. A convocação final sai no dia 18, em grande evento marcado para o Museu do Amanhã, no Rio.

Segundo informações do ge, 54 dos 55 nomes já vazaram. Neymar Jr., que está centralizando os debates sobre a convocação, está nesta primeira lista. Veja os nomes:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Bremer (Juventus)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Leo Ortiz (Flamengo)

Leo Pereira (Flamengo)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (PSG)

Paulo Henrique (Vasco)

Thiago Silva (Porto)

Vitinho (Botafogo)

Vitor Reis (Girona)

Wesley (Roma)

Meio-campo

Andreas Pereira (Palmeiras)

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Ederson (Atalanta)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Gerson (Cruzeiro)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Igor Thiago (Brentford)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Richarlison (Tottenham)

Samuel Lino (Flamengo)

Vini Jr (Real Madrid)