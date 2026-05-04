Flamengo acerta renovação com Bruno Henrique até dezembro 2027

Bruno Henrique renovou até dezembro de 2027. Atacante rubro negro tem 175 participações em gols em 359 jogos em oito anos de clube - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Bruno Henrique renovou até dezembro de 2027. Atacante rubro negro tem 175 participações em gols em 359 jogos em oito anos de clube - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foi anunciada a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique, junto ao Flamengo, nesta segunda-feira (4). O contrato foi estendido por mais um ano, sem redução salarial, podendo completar 9 anos jogando pelo rubro negro carioca. Bruno assinou a renovação no Ninho do Urubu acompanhado de sua esposa e seus filhos.

A renovação já estava encaminhada, só faltando acertar detalhes do contrato. Representando as partes do clube, estavam presentes para a assinatura o presidente Luiz Eduardo Baptista e o diretor José Boto. A última renovação do atacante havia sido em 2023, quando renovou por três anos.

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"Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e a ajudar o clube a conquistar ainda mais." disse Bruno Henrique.

Bap já declarou a vontade de renovar com o atacante, dizendo que ele deveria se aposentar vestindo a camisa do Flamengo. Ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique é o único que sobrou do histórico elenco de 2019 no clube. Com a camisa do Flamengo, o veterano de 36 anos tem 359 jogos, 114 gols e 59 assistências, além dos 18 títulos conquistados, sendo um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube.

Junto de Arrascaeta, Bruno Henrique acumula 359 jogos pelo Flamengo, com 114 gols e 59 assistências. São 18 títulos conquistados neste período, assim como o meia uruguaio, o que faz dele "um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube", segundo o próprio Flamengo.

A situação de contratos no clube agora se aproxima de uma resolução, visto que Alex Sandro, Danilo e Everton Cebolinha são os únicos jogadores cujo tem contratos se encerrando em 2026.