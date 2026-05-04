Vini Jr. ganha destaque em jornal espanhol, após boa participação em jogo do Real Madrid

O jogador Vini Jr, de 25 anos, ganhou destaque na mídia espanhola após ser peça importante na vitória do clube espanhol Real Madrid contra o Espanyol, fora de casa, por 2 a 0. O brasileiro que marcou os dois gols da partida, foi elogiado pelo jornal "AS", que afirmou que o brasileiro se saiu melhor sem Kylian Mbappé em campo.

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"Aconteceu de novo. Algo que está cada vez mais presente no ar. Algo que está se tornando um desafio para a fábula: a lebre vencendo a tartaruga. Aconteceu tantas noites que se tornou mais a norma do que a exceção: sem Mbappé, Vinicius é um jogador diferente", afirmou o "AS".

O jornal destacou que a partida foi um dos melhores momentos do atacante pelo clube e reafirma que o brasileiro foi o protagonista da vitória do Real Madrid e não o coadjuvante. Se sobressaindo em comparação aos outros jogadores em campo, mostrando talento e boas táticas.

"Afinal, ele é o homem que marcou em duas finais da Liga dos Campeões. Vinicius é talvez mais Batman do que Robin. A noite passada foi um déjà vu . Este Vinicius ainda existe. O de alguns anos atrás, o de tantos anos atrás. Ele ainda está aqui.", concluiu o jornal espanhol.