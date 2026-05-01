Arrascaeta recebe alta após realização de cirurgia e começa processo de recuperação

O clube e a equipe médica tem expectativa de que o meia uruguaio volte a atuar nos campos em até sete semanas, conseguindo participar da Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Instagram

O clube e a equipe médica tem expectativa de que o meia uruguaio volte a atuar nos campos em até sete semanas, conseguindo participar da Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Instagram

Jogador uruguaio, Arrascaeta, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira(1) após passar por cirurgia de correção de fratura na clavícula direita. No comunicado publicado, foi informado que no início da recuperação será realizado em casa, com bastante repouso. O cronograma de tratamento realizado no CT George Helal terá início a partir da próxima segunda-feira(4).

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O meia sofreu a lesão na última partida do clube alvinegro, o jogo contra o Estudiantes pela Copa Libertadores, que aconteceu na última quarta-feira(29). Arrascaeta levou a pior em dividida realizada no início do jogo e teve que deixar o campo ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos.

O clube e a equipe médica tem expectativa de que o meia uruguaio volte a atuar nos campos em até sete semanas, conseguindo participar da Copa do Mundo pela seleção uruguaia. A competição acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Já o Flamengo ficará com desfalques no próximo clássico contra o Vasco, que acontecerá neste domingo(3). Além de Arrascaeta, o clube carioca não poderá contar com Lucas Paquetá e Pulgar, que se recuperam de lesão, e Carrascal, que está suspenso.