Bruno Henrique é multado pela Conmebol por gesto obsceno e está liberado para jogar semis da Libertadores

Segundo regulamento, a punição era de um número concreto de partidas ou período de tempo, mas para o atacante, a punição foi monetária - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Bruno Henrique, ponta esquerda do Flamengo, foi multado e advertido por gesto obsceno no jogo de volta das quartas de finais da Libertadores contra a torcida do Estudiantes. O jogador rubro-negro agora está liberado para disputar a semifinal da competição, contra o Racing da Argentina.

O ponta rubro-negro foi multado em 25 mil dólares (por volta de 136 mil reais na cotação atual) na audiência que ocorreu na última sexta-feira. Algumas testemunhas foram ouvidas e Bruno, em depoimento relatou que não teve intenção de começar as provocações à torcida.

Toda a repercussão envolvendo a imagem do gesto foi listada pela Unidade Disciplinar da Conmebol para iniciar o processo, usando artigos 11.2b, “comportar-se de maneira ofensiva, insultante ou manifestações difamatórias", e 11.2c, que diz "violar as pautas mínimas do que se considera um comportamento aceitável no âmbito esportivo".

Segundo o artigo 6 do Código Disciplinar, a punição poderia ser “suspensão por um número concreto de partidas ou por um período de tempo"

O jogador se defendeu afirmando que só fez o gesto por conta de objetos lançados em direção ao campo, além de ter sido atingido por um isqueiro. Nas redes sociais, ele respondeu uma postagem do perfil “Fla da Depressão” sobre o assunto: “ Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram. Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto. Sou sempre o ruim da história, né? Incrível” Disse o jogador.