Ancelotti é direto sobre falhas do Brasil na derrota para o Japão

A seleção brasileira foi derrotada por 3 a 2 de virada para o Japão, nesta terça-feira (14), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. O jogo ficou marcado por falhas individuais de atletas que ainda estão tendo as primeiras oportunidades de vestir a amarelinha.

O Brasil começou bem o jogo saiu do primeiro tempo ganhando por 2 a 0, com gols marcados pelo lateral Paulo Henrique e o atacante Gabriel Martinelli.

Logo aos sete minutos da segunda etapa, o Japão marcou seu primeiro gol, após Fabrício Bruno se complicar para sair jogando e entregar a bola nos pés de Minamino.

Dez minutos depois, o zagueiro falhou novamente e acabando fazendo um gol contra.

Na sequência, o Japão teve um escanteio a seu favor. Ueta subiu no meio da defesa e marcou o gol da virada. O goleiro Hugo não conseguiu espalmar com força a bola que veio em cima dele.

Após o jogo, o técnico Carlo Ancelotti avaliou o impacto dos erros individuais na performance do time. O italiano afirmou que a situação pode gerar aprendizados para o futuro.

“Os erros individuais não afetam a presença dos jogadores na equipe, a avaliação que temos de fazer é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não foi boa porque perdemos um pouco de equilíbrio no campo, perdemos um pouco de boa atitude, de pensamento positivo, então, aí, como eu disse, é uma boa aula para o futuro”, disse.

“Quando a equipe perde é um incômodo, todo mundo está incomodado nesse sentido. Não gosto de perder, nem eu e nem os jogadores. Temos que aprender com esta derrota”, completou.

