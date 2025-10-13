Filipe Luís discute renovação de contrato com o Flamengo

A renovação de contrato do técnico do Flamengo Felipe Luís ainda está sendo discutida com o clube. O profissional informou alguns valores para permanecer no cargo, o Rubro-Negro prepara uma contraproposta. Segundo informações do “ge”, o clube carioca apontou que o valor é muito alto, porém entende que é “algo comum”, em negociação.

Uma proposta recebida pelo técnico já contava com um aumento salarial considerável. Entretanto, Filipe Luís entendeu que o valor era baixo se comparado com o salário de outros treinadores vitoriosos do Brasil nos últimos anos. Com o novo valor, Felipe estaria no mesmo nível dos demais.

Leia também:

Festival Via Palavra promete agitar São Gonçalo com diversas atrações na próxima semana

Iza e Yuri Lima surgem em foto ao lado da filha após separação

Tanto o técnico quanto o clube demonstram pensamento positivo para uma renovação. Nas primeiras conversas, havia a intenção de estender o contrato até o fim de 2027. Outro tópico é que o clube Rubro-Negro conversas sobre a multa rescisória para o exterior, que tem o valo estipulado em três meses de salário.

O atual técnico foi chamado para substituir Tite e está à frente do time desde outubro de 2024. No total, foram 71 jogos, 46 vitórias, 17 empates e apenas oito derrotas, sendo 123 gols marcados e 41 sofridos. Os campeonatos conquistados com Filipe Luís foram: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Carioca.