Bruno Henrique não comparece em audiência online sobre caso de apostas

Bruno Henrique, atleta do Flamengo, que está sendo investigado sobre um possível envolvimento com manipulação em apostas esportivas, para ganhos alheios, não compareceu a uma audiência online na manhã desta segunda feira (26). O jogador alegou que foi comunicado em cima da hora sobre a mudança de horário do depoimento, que inicialmente seria na parte da tarde.

A audiência foi adiantada para 10h da manhã, mas o atleta tinha treino no Ninho do Urubu, CT do clube, ás 9h30. Além de Bruno, outras nove pessoas estão marcadas para serem ouvidas nesta segunda, entre elas, Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador.

Leia também:

Papa Leão XIV: Casal brasileiro é um dos primeiros a receber bênção do novo pontífice



Acusado de participar do assassinato de policial penal é preso na Baixada Fluminense



Bruno Henrique é suspeito de manipulação de resultados, devido um cartão amarelo recebido no Campeonato Brasileiro de 2023. Investigadores encontraram mensagens comprometedoras no celular do irmão do atleta, em conversas com o jogador rubro-negro.



As investigações começaram ainda em 2024, quando operadores de apostas apresentaram movimentações suspeitas acerca do cartão recebido por Bruno, durante uma partida contra o Santos. Segundo apurações da Itatiaia, três casas de apostas (KTO, Betano, Bet da Galera), emitiram alerta de apostas atípicas, devido contas recém criadas antes do início da partida.