Papa Leão XIV: Casal brasileiro é um dos primeiros a receber bênção do novo pontífice

A bênção dos recém-casados é uma tradição da Igreja Católica dada pelo Papa durante as audiências gerais no Vaticano - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um casal de brasileiros viveu um momento inesquecível na última quarta-feira (21). Durante a primeira audiência geral do Papa Leão XIV, realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano, Fábio Fernando Gomes, de 30 anos, e Juliana Martins Duarte Gomes, de 28, receberam a Bênção Apostólica do Papa Leão XIV.

Nas redes sociais, Fábio relatou a emoção de estar entre os primeiros casais, e possivelmente os primeiros brasileiros, a receber a bênção especial aos recém-casados do novo pontífice.

“Dentre as milhares de pessoas presentes na Praça de São Pedro, vindas de todos os lugares do mundo, nesse dia histórico tivemos o privilégio de um contato mais próximo com o novo Pontífice, quando conversamos brevemente e recebemos uma bênção especial”, escreveu o brasileiro.

Sua esposa, Juliana, também compartilhou o momento, contando ainda que o casal esperou cerca de 1h30 na fila para entrar no local.

A bênção dos recém-casados é uma tradição da Igreja Católica dada pelo Papa durante as audiências gerais no Vaticano. Casais recentes, geralmente com até dois meses de casados, podem participar da cerimônia.

A audiência geral reuniu cerca de 40 mil fiéis de diversas nacionalidades, segundo a Vatican News, e marcou o início oficial das audiências públicas do Papa Leão XVI, que assumiu recentemente o pontificado.